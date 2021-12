Lucht of niet, handel in digitale eigendommen levert miljoenen op

Hoeveel is een digitaal exemplaar van een column van de New York Times over NFT waard? Tien, honderd, duizend of misschien wel tienduizend euro?

Het zijn vragen waar handelaren in digitale eigendommen, oftewel NFT's, continu mee bezig zijn. Van gifjes en plaatjes van verveelde apen tot muziek en het eerste Twitter-bericht; in 2021 is de handel in NFT geëxplodeerd. Alleen al tot november is er voor bijna 24 miljard euro aan handel geweest, zegt analistenbureau Chainalysis. Een jaar eerder ging er nog geen miljard in om.

Ook in Nederland groeit het. Nederlanders zijn volgens datzelfde bureau verantwoordelijk voor ongeveer 2 procent van de handel.

Schommelen

Twee van hen zijn de studenten Krijn de Jong en Jaimy den Dulk. Dagelijks struinen ze uren het web af op zoek naar nieuwe investeringen. "Ik zit aan 10.000 tot 15.000 euro winst. Het schommelt de hele dag", zegt Jaimy den Dulk. "Je wordt op een dag wakker en dan is er 5.000 weg. De volgende dag is er 6.000 euro bij. Het is absurd veel geld."

"In euro's heb ik nu rond de 30.000 euro winst. Ietsjes minder dan eerst", zegt De Jong. "Ik kan ervan in een appartement wonen zonder ervoor te hoeven werken, dus het gaat me wel goed af."