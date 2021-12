Celstraf voor directeur Loterijverlies die miljoenen verduisterde

De oprichter van Stichting Loterijverlies is veroordeeld tot twee jaar cel wegens verduistering. Volgens de rechtbank in Zwolle heeft Ferdy R. op gewiekste wijze 2,8 miljoen euro achterovergedrukt.

Het geld was afkomstig van mensen die via de stichting procedeerden tegen de Staatsloterij. Loterijverlies probeerde via de rechter een schadevergoeding te krijgen voor deelnemers aan deze loterij; de Hoge Raad oordeelde in 2015 dat de Staatsloterij jarenlang spelers heeft misleid. Een deel van het inschrijfgeld en de donaties heeft R. verduisterd.

De 41-jarige Loterijverlies-directeur drukte 2,8 miljoen euro achterover, waarvoor hij onder meer een huis kocht. Verder heeft hij zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan witwassen, valsheid in geschrifte en belastingfraude. De Belastingdienst zou ongeveer een miljoen euro zijn misgelopen.

Valse facturen

De straf voor R. is lager dan de vier jaar cel die het Openbaar Ministerie had geëist. De rechtbank laat meespelen dat de man nooit eerder is veroordeeld. Bovendien heeft de veroordeelde in het verleden goede resultaten behaald voor gedupeerden van de betreffende loterij, meldt de rechtbank.

Daar staat tegenover dat R. berekenend te werk is gegaan als fraudeur. "De man ging allerlei overeenkomsten aan, richtte meerdere vennootschappen op en maakte valse facturen op zodat hij zelf beschikking kreeg over het geldbedrag dat afkomstig was van gedupeerden van de loterij."