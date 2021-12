Explosief en kogelgaten gevonden bij shishalounge in Eindhoven

Een straat in Eindhoven is afgezet nadat er een explosief was gevonden voor een shishalounge. Ook is er op het pand geschoten.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het explosief met een speciale robot weggehaald. Omwonenden zijn uit geëvacueerd en worden opgevangen in een snackbar.

De politie kreeg vanochtend een melding over kogelgaten in de pui van de shishalounge. Tijdens het onderzoek vonden agenten ook een verdacht pakketje. Rond 14.00 uur werd duidelijk dat het een explosief is.

Buurtbewoners wakker

Bewoners hebben vannacht iets gehoord. "Ik hoorde vannacht om 03.00 uur een harde knal, ik dacht dat het vuurwerk was", zegt een buurtbewoner tegen Omroep Brabant. Een andere bewoner zegt dat ze na de knal iemand zag weglopen. Ook zij dacht dat het ging om vuurwerk.

Vorig jaar september deed de politie een inval bij dezelfde shishalounge na een melding dat iemand een vuurwapen bij zich had en er een opstootje was. Bovendien zouden er veel meer mensen aanwezig zijn dan vanwege de coronamaatregelen was toegestaan.