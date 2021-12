Van Duijvenbode verslaat Smith na knappe comeback op WK darten

Dirk van Duijvenbode is op de WK darten door naar de laatste zestien. Na een haperend begin en een sensationele comeback versloeg hij Ross Smith in de derde ronde.

Van Duijvenbode, naast darter ook auberginekweker en daarom 'Aubergenius' genoemd, kwam maar moeizaam in zijn spel. Met name op de dubbels liet de Nederlander het afweten en zijn tegenstander wist daar aanvankelijk een stuk beter mee om te gaan.

Nadat de eerste set al verloren was gegaan, nam Van Duijvenbode in de beslissende leg van de tweede set het voortouw met een maximale score van 180. Nadat hij opzichtig het publiek had opgezweept, ging de leg en daarmee de set vervolgens toch nog naar Ross Smith, die knap Shanghai 20 uitgooide (triple 20, single 20 en dubbel 20).

Kantelpunt

Ook de derde set ging weer met speels gemak naar de Engelsman. In de vierde set liet Van Duijvenbode een eerste kans om iets terug te doen liggen door al zijn pijlen naast de dubbel-vier te gooien. Even later sloeg hij in de beslissende leg - na een misser van Smith - alsnog toe en pakte en daarmee zijn eerste set.

Het bleek het kantelpunt in de wedstrijd te zijn, want daarna opende de 29-jarige Katwijker, bezig aan zijn derde WK, brutaal door in set nummer vijf de leiding te nemen en met 3-0 in legs aan te sluiten bij Smith (2-3). Het sterke begin van Smith was nergens meer te vinden.

Van Duijvenbode toonde zijn mentale veerkracht en terwijl Smith de schouders liet hangen wist de Nederlander op gelijke hoogte te komen in sets. In de allesbeslissende set gingen de darters gelijk op maar trok Van Duijvenbode met drie wedstrijdpijlen de wedstrijd over de streep.