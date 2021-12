Brand wint na spannend duel met jonge landgenote ook veldrit in Zolder

Lucinda Brand heeft maandagmiddag de Superprestige-veldrit in het Belgische Heusden-Zolder gewonnen. Een dag eerder was de Nederlandse wereldkampioene al de sterkste in de wereldbekerwedstrijd in Dendermonde.

Het is het derde jaar op rij dat Brand de rit in Heusden-Zolder op haar naam schrijft.

Alleen Van Empel kan mee

Blanka Vas maakte op de snelle parcours vanuit de start gelijk vaart. De jonge Hongaarse kreeg een lang lint van tien Nederlandse rensters achter zich aan. Die groep dunde snel uit toen Brand zich met het tempo ging bemoeien.

Brand reed iedereen los, behalve Fem van Empel. Die beet zich vast in Brands wiel en liet niet meer los. Brand maakte er noodgedwongen in de slotronde een hele lange sprint van.

Pas op de allerlaatste hindernis gaf de 19-jarige Van Empel, die daar iets te wijd ging, zich eindelijk gewonnen. Op de streep gaf ze 0.02 toe.