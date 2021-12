Favoriet Schouten staat zelfverzekerder dan ooit op het ijs: 'Ben constant'

"Ik hou me daar gewoon nog niet mee bezig, ik ben vooral bezig met mezelf en mijn rondetijden verbeteren. Ik ben niet bezig met anderen", zegt Schouten. Maar, vervolgt ze, spanning en zenuwen komen vast nog wel. "Als ik die anderen straks zie schaatsen en de tijden zie, dan denk ik ook wel: dat moet ik ook nog maar even doen."

Irene Schouten is dit olympisch kwalificatietoernooi in Thialf de topfavoriet op de lange afstanden, maar zelf heeft de 29-jarige schaatsster geen oog voor de concurrentie en de favorietenrol.

OKT live te volgen bij de NOS

Het olympisch kwalificatietoernooi is tot en met donderdag 30 december dagelijks te volgen bij de NOS via televisie, online en radio. In extra uitzendingen van Studio Sport op NPO 1 en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app zijn alle afstanden en reacties te zien.