Van afgebakende groep toeslagenouders minder schulden teruggevorderd

Voor een groep gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagenaffaire wordt het bedrag dat ze moeten terugbetalen vanwege schulden bij de overheid die dit jaar zijn ontstaan, verlaagd. Demissionair staatssecretaris Wiersma schrijft aan de Tweede Kamer dat het om een specifieke groep van zo'n 800 ouders gaat. Hij heeft het UWV toestemming gegeven voor hen van de regels af te wijken.

Vanwege de hersteloperatie voor gedupeerde ouders zijn de schulden aan de overheid over de jaren vóór 2021 al kwijtgescholden. En de terugvordering van schulden die dit jaar zijn ontstaan, is 'gepauzeerd'. Door die pauze kunnen betrokkenen hun schulden dit jaar niet terugbetalen. Als ze dat volgend jaar alsnog moeten doen, kan dat belastingtechnisch voor hen ongunstig uitpakken: ze zouden dan een hoger bedrag moeten terugbetalen dan als ze dit jaar hun schulden hadden afgelost.

UWV en staatssecretaris: ongewenst hoger bedrag terug te laten betalen

Het UWV vindt het ongewenst om van deze groep een hoger bedrag terug te vorderen. En de staatssecretaris van Sociale Zaken is het daarmee eens: "Het kabinet heeft besloten alle terugvorderingen te pauzeren en daarmee hebben de (mogelijk) gedupeerde ouders deze schulden dit jaar niet terug kunnen betalen. Ik vind het onwenselijk dat de pauzering leidt tot het terugbetalen van een hoger bedrag door deze ouders", schrijft hij aan de Kamer. Voor hen wordt het terug te vorderen bedrag dus verlaagd.

Wiersma benadrukt dat de maatregel voor deze groep een eenmalige oplossing is. De staatssecretaris erkent dat het systeem ingewikkeld is en hij bekijkt of hij met een structurele oplossing kan komen.