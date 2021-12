Experimenten met ‘slimme laadpleinen’ voor elektrische auto’s: ‘Nog niet eerder vertoond’

Op de slimme laadpleinen wordt voor deze problemen een oplossing gezocht. In Culemborg is er een met een zonnedak met 768 zonnepanelen. De auto's worden direct met de zonnestroom geladen en pas als die niet voorhanden is door het elektriciteitsnet.

Op dit moment is ongeveer een kwart van alle nieuwe auto's elektrisch. Verwacht wordt dat er in 2030 bijna twee miljoen elektrische auto's rondrijden, waarvoor 1,7 miljoen laadpunten nodig zijn. Dit heeft grote consequenties voor het nu al overbelaste elektriciteitsnet. Ook is de vraag of de aanleg van oplaadpunten de groei van elektrische auto's kan bijbenen.

In tientallen gemeenten vinden experimenten plaats met zogenoemde slimme laadpleinen. Op die plekken staan laadpunten voor elektrische auto's bij elkaar, waarbij gekeken wordt hoe duurzaam opgewekte energie optimaal kan worden ingezet. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar bespaart ook kosten en ontlast het elektriciteitsnet. Wel uiten sommige bewoners kritiek op de "lelijke" pleinen.

Want sinds de ingebruikname in 2019 blijkt dat de meeste gebruikers 's avonds parkeren en hun auto aan de lader hangen. "Op dat moment is er geen zon meer. Daarom willen we die accu's installeren, zodat we toch de meeste zonnestroom kunnen oogsten en in de auto's gebruiken", zegt projectleider Arjen Schamhart.

Het initiatief voor dit laadplein kwam van de eigen bewoners. "We wilden dit omdat we in de wijk graag voorop willen lopen", zegt Schamhart. "Dit was nog niet eerder vertoond. De mensen die hebben geïnvesteerd, zijn ook eigenaar van het zonnedak-laadplein." Zij krijgen een rendement, en kunnen de stroom afnemen.