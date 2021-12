Podcast De Winterdag: onuitwisbare beelden uit Jemen

Podcast De Dag is een week met vakantie, maar voor de laatste dagen van het jaar staan er weer een paar afleveringen klaar die het herbeluisteren waard zijn. Zoals de podcast over de bijzondere reis die correspondent Daisy Mohr maakte in Jemen, waar al zeven jaar een burgeroorlog woedt en waar zich volgens de VN de grootste humanitaire crisis ter wereld voltrekt.

Het lukt journalisten en zelfs hulporganisaties bijna nooit om aan beide kanten van de linies te komen, maar Mohr wel - wat overigens niet ongevaarlijk was. Ze zag het land op een manier die de wereld zelden ziet. Ze beschreef enkele aangrijpende momenten, zoals toen ze vlak naast haar een baby'tje zag sterven, maar ook haar bezoek aan een psychiatrische kliniek met getraumatiseerde oorlogsstrijders.