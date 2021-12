Voormalig advocaat Hammerstein geschrapt van tableau na klachten

De Raad van Discipline in Amsterdam heeft voormalig advocaat Oscar Hammerstein van het tableau geschrapt. Dat is gebeurd na behandeling van drie klachten en een zogenoemd dekenbezwaar tegen de oud-raadsman.

Tegen Hammerstein zijn klachten ingediend in en na de periode dat hij kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces bijstond. In februari onthulde Hammerstein in een interview met Het Parool dat hij de advocaat van B. was na de moord op advocaat Derk Wiersum, die B. eerst bijstond.

De raad oordeelt nu dat Hammerstein "meerdere malen een van de belangrijkste kernwaarden van de advocatuur, de geheimhoudingsplicht, heeft geschonden". Daarnaast heeft hij niet genoeg rekening gehouden met belangen van derden en heeft hij zich "niet welwillend opgesteld tegenover een mede-advocaat".

Het stuit de raad tegen de borst dat de voormalig advocaat tijdens de zitting over de klachten niet kritisch keek naar zijn eigen optreden. "Integendeel, hij heeft vooral naar anderen gewezen."

Klacht van Peter R. de Vries

Een van de klachten was ingediend door Peter R. de Vries. De vermoorde misdaadverslaggever stond Nabil B. van half 2020 tot aan zijn overlijden bij als vertrouwenspersoon.

Hammerstein heeft de belangen van De Vries geschonden door zijn naam "zonder enige noodzaak" aan een journalist van De Telegraaf door te geven. Hammerstein wist als geen ander welke veiligheidsrisico's de Marengo-zaak kent, oordeelt de raad.

Twee andere klachten waren afkomstig van een andere voormalig advocaat en van Nabil B. zelf. Het dekenbezwaar kwam van de Amsterdamse deken. In alle drie de gevallen ging het om het optreden van Hammerstein in de media.

Hammerstein nam in februari al afscheid van de advocatuur en liet zich toen uitschrijven uit het tableau. Maar de raad zegt dat dat niets afdoet aan het oordeel nu. Gezien de ernst van de klachten kan volgens de raad niet met een lichtere sanctie worden volstaan.