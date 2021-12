Ontsnapte serval Herkenbosch keert zelf naar huis terug

De serval die gisteren in Herkenbosch ontsnapte, is terecht. Hij stond vanmorgen om 08.00 uur weer voor de woning waar hij thuishoort. Eigenaar Erik Aspers deed zelf de deur voor hem open.

De serval, een katachtig roofdier dat in Afrika in het wild leeft, ontsnapte zaterdagavond via een gat onder het net dat over de leefruimte is gespannen. Aspers zat op dat moment in Spanje. Hij hoorde van zijn vriendin dat het dier was ontsnapt.

Het moment van ontsnappen is te zien op camerabeelden: