Dode en gewonden bij ernstig ongeluk A6 Friesland

Bij een ernstig ongeluk op de A6 in Friesland zijn een dode en drie gewonden gevallen. Bij het ongeluk waren volgens de politie minstens zes voertuigen betrokken, waaronder twee vrachtwagens. De A6 tussen Joure en Sint Nicolaasga is vanwege het ongeluk in beide richtingen dicht.

Eerst werd gedacht dat een van de vrachtwagens mogelijk gevaarlijke stoffen bij zich had, maar volgens de politie bleek dat niet het geval.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. "Het blijft lastig, de collega's van de verkeersongevallenanalyse doen onderzoek", zegt een woordvoerder van de politie tegen Omrop Fryslân. "Het lijkt erop dat een aantal voertuigen, die achter elkaar reden, op elkaar zijn gereden."