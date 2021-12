Ongelukken door ijzel in noorden, waarschuwing voor gladheid ingetrokken

In Friesland, Groningen en Drenthe hebben gladde wegen vanochtend geleid tot verkeersongelukken. Vanmorgen vroeg werd code oranje voor deze drie provincies afgekondigd. Sinds het begin van de middag is die waarschuwing overal opgeheven.

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe zijn er bij de meldkamer Noord-Nederland tientallen meldingen binnengekomen van ongelukken. "Het gaat voornamelijk om blikschade", zegt ze. "Maar er zijn ook enkele ongelukken met gewonden."

Drukte in ziekenhuis

In het Martini Ziekenhuis in Groningen zorgt de ijzel voor drukte op de spoedeisende hulp, meldt RTV Noord. Tot 10.00 uur kwamen daar tussen de tien en twintig mensen langs als gevolg van de gladheid, zegt afdelingscoördinator Wilma Julsingh. "We hebben al overleg gehad met de andere ziekenhuizen in de omgeving en proberen het te verdelen."

Julsingh spreekt van een enorme toeloop. "Het is gelukkig maar enkele uren en dan neemt de gladheid af. Al zie je vaak nog wel een nasleep van mensen die later komen, omdat ze bijvoorbeeld last hebben van een arm of een been nadat ze gevallen zijn."

Ongelukken

Op de A7 bij Westerbroek, in de buurt van de stad Groningen, waren zeven voertuigen betrokken bij een ongeluk. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er geen zwaargewonden zijn gevallen. Vanwege het ongeval was de weg in de richting van Groningen vanmorgen enige tijd dicht, het verkeer moest worden omgeleid. Iets na 09.30 uur werd de weg weer vrijgegeven.

Ook op de A32 ter hoogte van Havelterberg vond vanochtend een ongeluk plaats, meldt RTV Drenthe. Betrokkenen zijn behandeld door ambulancepersoneel. Tussen Heerenveen en Meppel was de weg afgesloten.

Zo zag het eruit op de weg: