President Somalië schorst premier vanwege belemmering verkiezingsproces

De Somalische president Mohamed heeft premier Roble op non-actief gezet in afwachting van de uitkomst van een corruptieonderzoek naar de premier.

Gisteren beschuldigden de twee politici uit het Oost-Afrikaanse land elkaar van het belemmeren van de lopende parlementsverkiezingen. Die begonnen op 1 november en moesten op 24 december afgerond zijn. Een nieuw gekozen parlementslid zei afgelopen weekend tegen persbureau Reuters dat slechts 24 van de in totaal 275 volksvertegenwoordigers zijn gekozen.

"De premier vormt een ernstige bedreiging voor het verkiezingsproces en hij overschrijdt zijn mandaat", stond gisteren in een verklaring van president Mohamed. Roble kwam korte tijd later met een eigen verklaring waarin hij zei dat de president "veel tijd, energie en geld had gestoken in het frustreren van de nationale verkiezingen" en "het verkiezingsproces liet ontsporen".

Beide politici willen vandaag elk een eigen bijeenkomst houden om te bezien hoe het proces kan worden versneld.

Indirecte verkiezingen

Het verkiezingsproces in Somalië duurt lang omdat politici indirect gekozen worden. Regionale raden kiezen eerst een senaat. Vervolgens is het aan clanoudsten om leden voor het lagerhuis naar voren te schuiven. Die parlementariërs kiezen vervolgens een nieuwe president. Dat laatste gebeurt op een nog te kiezen datum. Internationale waarnemers zeggen dat het lange proces de regering kan afleiden van de strijd tegen terreurorganisatie Al-Shabaab.

In april stonden ordetroepen van de premier en de president tegenover elkaar. Ze namen delen van de hoofdstad Mogadishu in, nadat Roble en de oppositie tegen een voorstel hadden gestemd om de ambtstermijn van de president met nog eens twee jaar te verlengen.

Botsingen tussen de twee groepen leidden ertoe dat tussen de 60.000 en 100.000 inwoners de stad ontvluchtten. De confrontatie kwam tot een einde toen de president de premier de leiding gaf over de organisatie van de uitgestelde verkiezingen, die al in december vorig jaar hadden moeten plaatsvinden.

Geen centraal gezag meer

Het zijn de eerste rechtstreekse verkiezingen na meer dan dertig jaar instabiliteit in het land. Somalië heeft sinds 1991 de facto geen centraal gezag meer. Het land probeert zich met hulp van de Verenigde Naties weer op te bouwen.

De VS hebben gisteren opgeroepen om het verkiezingsproces snel af te ronden. "De Verenigde Staten maken zich grote zorgen over de aanhoudende vertragingen en de procedurele onregelmatigheden die de geloofwaardigheid van het proces hebben ondermijnd", aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.