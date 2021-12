Wekdienst 27/12: Vaccinatieplicht kinderen New York • Uitspraak in zaak oprichter Loterijverlies

Goedemorgen! In New York geldt vanaf vandaag een vaccinatieplicht voor kinderen en werknemers en er komt een uitspraak in de zaak tegen de oprichter van Loterijverlies, Ferdy R., die geld zou hebben verduisterd om tegen de Staatsloterij te kunnen procederen.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse advocaat Sarah Weddington is op 76-jarige leeftijd overleden. Weddington stond in de jaren 70 samen met haar collega Linda Coffee een vrouw uit Texas bij die een abortus wilde. De zaak werd uitgevochten tot aan het Amerikaanse Hooggerechtshof en gewonnen door Weddington en Coffee.

De uitspraak in 1973 betekende een mijlpaal in de strijd voor abortusrechten in Amerika, en geldt nog steeds als belangrijkste jurisprudentie over abortus in de VS. Door de zaak, die bekendstaat als Roe v. Wade, is abortus onder voorwaarden in het hele land gelegaliseerd.