'Voor ik het wist, zaten we na het interview met Nuis in een offroad jeep'

"Het was heel gek om als werkende verslaggever in een all inclusive-hotel te verblijven vol met handdoekleggende Duitsers. Om ons werk heen zag je zangavonden, bingo-night en limbowedstrijden."

"Ons interview met Nuis op een prachtig stukje pier werd dan ook constant onderbroken door vakantiegangers die even kwamen kijken, wat kwamen opmerken of naast Nuis een stukje wilden lanterfanten. En dat terwijl het verhaal ging over zijn hart en ziel."

Doodlopende weg

"Maar het lukte. Het enige dat we nog nodig hadden was een mooi overzichtsshot van de baai waar ze verbleven. Een punt op de landkaart opgezocht. Het was 45 minuten rijden. Wat bleek: een doodlopende weg... Met een houten hek dat leek te behoren aan een landhuis."

"We namen de gok en reden ernaartoe. Bleek een privémuseum te zijn met prachtige kunststukken. En met een erg aardige eigenaar: 'Oh, Dutch tv. I know Apeldoorn, come I take you'. Voor we het wisten zaten we in een offroad jeep, hobbelend over wat eens een weg was. Tussen grazende ezels en moderne kunstobjecten door naar een van de mooiste uitzichtpunten van Mallorca."

"Werken in een soort twilight zone tussen vakantie en olympische voorbereiding. Het is raar en lastig werken, maar gelukkig merkt een kijker daar niets van."