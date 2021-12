Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) keert niet terug in Rutte IV

Sander Dekker (46), nu demissionair minister voor Rechtsbescherming, zal geen bewindspersoon meer zijn in het volgende kabinet. Dat zegt Dekker in een interview met De Telegraaf. Na negen jaar een post te hebben vervuld in het kabinet, vindt Dekker het tijd voor iets anders. Hij weet nog niet wat hij gaat doen, maar zegt wel: "Mijn hart ligt bij de publieke zaak."

Afgelopen woensdag werd al duidelijk dat ChristenUnie-minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en zijn partijgenoot Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, niet terugkeren in Rutte IV.

Dekker werd in 2017 de eerste minister voor Rechtsbescherming. Die portefeuille is ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. In het kabinet-Rutte II was Dekker staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zijn politieke carrière begon ook in Den Haag, maar dan in de gemeenteraad. Hij was van 2003 tot 2006 raadslid en fractievoorzitter voor de VVD in Den Haag en in de zes jaar die daarop volgden wethouder van Onderwijs, Jeugd en Sport en van Financiën en Stadsbeheer.

Rechtsbijstand

Een van Dekkers belangrijkste dossiers was het hervormen van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Dekker vond dat er te veel conflicten, zoals echtscheidingen, arbeids- en huurconflicten voor de rechter kwamen. Om het aantal rechtszaken terug te dringen stelde hij voor dat er een soort poortwachter werd ingesteld voor dergelijke zaken.

Er kwam brede kritiek op de plannen van Dekker, van oppositie, advocaten en ook de Raad voor de Rechtsbijstand. Voor kwetsbare groepen zou het moeilijker worden om toegang te krijgen tot het rechtssysteem, klonk het.

Tbs en Taghi

Ook de rechterlijke macht, tbs en gevangenissen vielen onder de portefeuille van Dekker. Hij moest onder meer toegeven dat de overheid had gefaald in de zaak-Anne Faber. Zij werd in 2017 gedood door tbs'er Michael P. Bij zijn behandeling werd "een reeks aan fouten" gemaakt, aldus Dekker.

Hij kreeg gedurende zijn periode als minister ook te maken met de moorden op advocaat Derk Wiersum en journalist Peter R. de Vries. Wiersum was de advocaat van de kroongetuige in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, De Vries was later de vertrouwenspersoon van diezelfde kroongetuige.

Mede vanwege het Marengo-proces kwam Dekker vorige maand met een plan om verdachten van zware misdrijven vaker via een videoverbinding hun rechtszaak bij te laten wonen. Dat proces vergt tot wel 700 politieagenten om elke dag in goede banen te leiden. En als zijn plan wordt uitgevoerd worden ook ontsnappingspogingen lastiger, stelde Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil ook dat het aantal zwaarbeveiligde justitiecomplexen wordt uitgebreid.