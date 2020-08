Marathon van Amsterdam afgelast wegens stijgend aantal coronabesmettingen

De 45ste editie van de marathon van Amsterdam, die op 18 oktober zou plaatsvinden, gaat niet door. De gemeente Amsterdam en organisator Le Champion hebben het hardloopevenement afgelast in verband met de coronacrisis.

Het toenemende aantal besmettingen in Amsterdam maakte het voor organisator Le Champion ondoenlijk de gezondheid van betrokkenen te garanderen. "We waren tot een maand geleden optimistisch, maar de ontwikkeling van de coronacrisis is in de afgelopen weken, niet alleen in Nederland maar ook internationaal, maakt het helaas onmogelijk om door te gaan", licht de organisatie toe.

Internationale karakter

Het internationale karakter van de marathon van Amsterdam heeft ook meegespeeld in de beslissing. Vorig jaar namen er 47.000 deelnemers uit zo'n 140 landen deel aan de marathon, de halve marathon en een wedstrijd over 8 kilometer. Ongeveer 17.000 mensen liepen de klassieke afstand van 42 kilometer en 195 meter.

De startbewijzen van de ingeschreven lopers worden doorgezet naar de 46ste editie op zondag 17 oktober 2021.