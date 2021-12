Saudi-Arabië: in zeven jaar 59 burgers gedood bij raketaanvallen uit Jemen

Sinds het begin van de burgeroorlog in Jemen hebben rebellen via luchtaanvallen 59 Saudische burgers gedood. Saudi-Arabië heeft dat bekendgemaakt in een verklaring.

In die ruim zeven jaar zouden 430 raketten en 851 drones vanuit Jemen naar het buurland zijn afgevuurd of gevlogen. Het merendeel van deze projectielen en drones is volgens Saudi-Arabië onderschept. Het land zegt niets over het aantal burgerslachtoffers dat in Jemen is gevallen als gevolg van Saudische luchtaanvallen.

Jemen wordt sinds 2014 geteisterd door een burgeroorlog en een humanitaire crisis. Zowel het door Saudi-Arabië gesteunde regeringsleger als de door Iran gesteunde Houthi-rebellen worden door de VN verdacht van oorlogsmisdaden. De afgelopen weken is de strijd weer opgelaaid.

Trainingskamp gebombardeerd

Ook dit weekend voerde de militaire coalitie onder leiding van Saudi-Arabië bombardementen uit op de Jemenitische hoofdstad Sanaa. Volgens de bevelhebbers werd een trainingskamp van Houthi-rebellen getroffen. In totaal zouden dit weekend zeker drie burgers zijn omgekomen.

De bombardementen waren een vergelding voor een raketaanval op de stad Jizan in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen volgens de Saudiërs vrijdag twee burgers om en raakten zeven mensen gewond.

Sinds het begin van de burgeroorlog zijn in Jemen ruim 12.500 burgers gedood bij gerichte aanvallen, volgens gegevens van het Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED). In zeven jaar tijd zijn volgens schattingen van de VN bijna een kwart miljoen mensen omgekomen. De helft van de slachtoffers kwam om het leven door gebrek aan voedsel of gezondheidszorg.