Hoolwerf van OKT in Thialf naar marathonzege op natuurijs in Noordlaren

Bart Hoolwerf heeft de eerste marathon op natuurijs in Noordlaren gewonnen. Na 99 ronden zette Hoolwerf de sprint al in en schaatste met overmacht naar de eindstreep. In plaats van de standaard 125 ronden, reden de mannen op de natuurbaan in Noordlaren vanwege de kwaliteit van het ijs 100 ronden.

Even voor de start om 20.00 uur stonden daar twee opvallende verschijningen aan de start in Groningen: Hoolwerf en Mats Stoltenberg reden zondagmiddag nog in Thialf de 5.000 meter op het olympische kwalificatietoernooi. Hoolwerf veroverde met zijn achtste plaats geen olympisch ticket, maar reed wel een persoonlijk record (6.24,34).

"Dit is prachtig. Van het spekgladde ijs in Thialf naar Noordlaren was even wennen", zei Hoolwerf na afloop. "Natuurijs is het mooiste wat er is, daar leven we voor wij marathonschaatsers."

Tactiek en kracht

De wedstrijd ontaarde na zo'n 80 ronden toch nog tot een tactisch meesterspel, nadat vluchter Niels Overvoorde hulp had gekregen van een uit het peloton afgezakte ploeggenoot, dachten Stoltenberg en Hoolwerf dat kunstje ook te doen.

En met succes; Hoolwerf maakte de oversteek naar de kopgroep met Overvoorde en kreeg hulp van Stoltenberg die zich op zijn beurt juist weer liet afzakken. Meerdere marathonschaatsers kregen dat idee en zo ontstond er op een gegeven moment zelfs een groep van zes van wie slechts twee rijders (Overvoorde en Hoolwerf) daadwerkelijk de kop van de wedstrijd vormden.

Met nog een paar ronden te gaan wisten ook onder anderen Sjoerd den Hertog en Crispijn Ariëns zich bij de kopgroep te voegen. Op het klinken van de bel voor de laatste ronde zette Hoolwerf zijn vlijmscherpe sprint al in en liet hij zich door niets of niemand meer passeren.