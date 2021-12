Twee dammen breken door in Brazilië, tientallen plaatsen onder water

In Brazilië zijn na weken van zware regenval twee stuwdammen doorgebroken. Meer dan dertig plaatsen zijn onder water komen te staan, zegt de gouverneur van de deelstaat Bahia. De autoriteiten hebben inwoners opgeroepen een veiliger heenkomen te zoeken.

De Igua-dam in de buurt van de stad Vitória da Conquista, zo'n 800 kilometer ten oosten van de hoofdstad Brasilia, brak gisteravond door. Een tweede dam, honderd kilometer verderop, begaf het vanochtend. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers of gewonden. Wel zijn helikopters en boten ingezet om mensen te redden.

Gevreesd wordt dat een belangrijke snelweg van het noorden naar het zuiden van Brazilië onder water komt te staan.

Duizenden mensen dakloos

De deelstaat Bahia heeft al enige tijd last van zware regenval. Daardoor zijn sinds begin november achttien mensen om het leven gekomen. De gouverneur van de deelstaat zegt dat zeker 400.000 mensen door het natuurgeweld getroffen zijn. Minstens 3800 mensen zouden dakloos zijn geworden.

Volgens de Braziliaanse weerdienst is de neerslaghoeveelheid in Bahia's hoofdstad Salvador zes keer groter dan het langjarig gemiddelde.