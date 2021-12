Verweij wint eerste marathon op natuurijs bij de vrouwen

Maaike Verweij heeft de eerste marathon op natuurijs op haar naam geschreven. In Noordlaren was de marathonschaatsster over 60 ronden de beste in de eindsprint. Ineke Dedden werd tweede, Dieuwertje van Kalken derde.

Met een temperatuur van vier graden onder nul werd om 19.00 uur stipt het startsein gegeven voor de eerste marathon op natuurijs van dit seizoen. IJsvereniging De Hondsrug in Noordlaren won de jaarlijkse strijd onder de ijsverenigingen. In 2019 werd voor het laatst een natuurijswedstrijd verreden in Noordlaren.

Pas om 13.30 uur werd bekend dat de marathon verreden kon worden. Het was volgens de organisatie een hele klus om alle marathonschaatsers op tijd te bereiken.

Oversteek

Het was de zesde keer dat de baan in Groningen de primeur op zijn naam kan schrijven, de laatste winnares op die baan is Lisa van der Geest. Ook zij was, net als haar zusje Loesanne van der Geest, aanwezig bij de marathon.

Af en toe ontstond er een klein kopgroepje maar geen enkele groep wist de oversteek te maken. Met nog een paar ronden te gaan werd het tempo opgeschroefd en kwam het aan op de eindsprint. Verweij, die als enige van Team Zaanlander aanwezig was, won die sprint.