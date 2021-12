Veel minder drugslabs opgerold in Noord-Brabant

Het aantal drugslabs dat dit jaar is opgerold in Noord-Brabant is bijna gehalveerd ten opzichte van 2020. Het waren er zeker zeventien, tegen iets meer dan dertig vorig jaar. Dat meldt Omroep Brabant op basis van eigen onderzoek.

De cijfers zijn volgens de omroep bevestigd door de politie. Brabant is al jaren koploper in Nederland als het gaat om opgerolde drugslabs en opslagplaatsen voor grondstoffen en afval.

De belangrijkste oorzaak van de daling is het feit dat vorig jaar een recordjaar was. Toen leidde een hack van Encrochat-berichten ertoe dat de politie maandenlang kon meelezen met berichten uit de onderwereld en daardoor veel drugslabs op het spoor kwam.

De zeventien vondsten van dit jaar waren vooral in het westen en noordoosten van Noord-Brabant. Een van de opvallendste was in maart in Wernhout. Daarbij werd een dode gevonden.