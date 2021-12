Vanochtend nog kans op gladheid door ijzel in noorden en oosten

In het noordoosten van het land komt lokaal gladheid voor door ijzel. Vooral op stoepen en in woonwijken die niet zijn gestrooid. Later vanochtend verdwijnt de gladheid. https://t.co/cjwSh6Tqb3

In de nacht van zondag op maandag gold er ook code geel voor gladheid voor Noord-Holland en Gelderland, maar die waarschuwing is maandagochtend vroeg ingetrokken.

Het KNMI meldde dat de neerslag in de loop van de nacht richting het noorden zou trekken, waardoor het in het noorden en noordoosten glad kan worden. Op de strooikaart van Rijkswaterstaat is te zien dat de wegtemperaturen in bijvoorbeeld Groningen tot onder onder nul zijn gedaald.

Het KNMI verwacht dat de temperaturen gaandeweg oplopen, waardoor de gladheid in de loop van de ochtend zal verdwijnen. Weerman Marco Verhoef zegt dat de kou voorlopig ook niet terugkomt. "In de loop van de week wordt het maar liefst 10 tot 15 graden. En dat is erg zacht voor de tijd van het jaar."