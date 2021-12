KNMI waarschuwt voor gladheid in noorden en oosten

Het KNMI heeft voor de provincies Noord-Holland, Flevoland en Gelderland code geel afgekondigd. Het weerinstituut waarschuwt dat er in de loop van de avond een strook van Noord-Holland naar Gelderland trekt met plaatselijk kans op gladde wegen door ijzel.

De waarschuwing geldt in de drie provincies vanaf 20.00 uur en is van kracht tot 02.00 uur. Het KNMI zegt dat de neerslag in de loop van de nacht richting het noorden trekt, waardoor het in het noorden noordoosten "op uitgebreidere schaal" glad kan worden. Daarom is vanaf halverwege de nacht tot morgenochtend ook code geel van kracht voor de noordelijke provincies.

Op de strooikaart van Rijkswaterstaat is te zien dat de wegtemperaturen boven de lijn Beverwijk - Amsterdam - Nijmegen inmiddels onder nul zijn gedaald.

Het KNMI verwacht dat de kou morgen overdag wordt verdreven. De gladheid zal in de loop van de ochtend daarom verdwijnen. Weerman Marco Verhoef zegt dat de kou voorlopig ook niet terugkomt. "In de loop van de week wordt het maar liefst 10 tot 15 graden. En dat is erg zacht voor de tijd van het jaar", aldus Verhoef.