Manchester City laat Leicester nog even dichtbij komen, maar wint toch: 6-3

Manchester City heeft in eigen huis eenvoudig afgerekend met Leicester City. De koploper van de Premier League was op de befaamde Boxing Day, in Engeland traditioneel volgepland met voetbal, met 6-3 te sterk.

Door de overwinning loopt de koploper uit op Liverpool, dat nu zes punten minder heeft. Liverpool heeft wel een wedstrijd minder gespeeld, omdat de wedstrijd tussen de club van Virgil van Dijk en Leeds United werd uitgesteld vanwege een corona-uitbraak. Ook Wolverhampton Wanderers tegen Watford en Burnley tegen Everton gingen om die reden niet door.

In totaal zijn er in de laatste weken dertien duels in de Premier League uitgesteld, wat ervoor zorgt dat een groot aantal clubs na negentien speelrondes nog niet negentien keer in actie is gekomen.

Negen op een rij

Koploper Manchester City heeft tot nu toe wel alle geplande wedstrijden kunnen spelen. En hoe. De regerend Engels kampioen boekte tegen Leicester City de negende zege op rij.

De thuisploeg kwam al na vijf minuten op voorsprong via Kevin de Bruyne. De Belg nam de bal keurig aan in het strafschopgebied, wachtte even, draaide open en schoot resoluut binnen. Nog geen tien minuten later stond het al 2-0 nadat Riyad Mahrez na tussenkomst van de VAR mocht aanleggen voor een penalty.