Taliban heffen kiescommissies en ministerie voor Vrede op: 'Nu niet nodig'

De Taliban hebben in Afghanistan twee kiescommissies en de ministeries voor Vrede en Parlementaire Zaken opgeheven. Volgens een woordvoerder zijn de instanties "gezien de huidige situatie in het land onnodig".

De twee kiescommissies mochten alle verkiezingen in het land organiseren en controleren, waaronder dus presidents-, parlements- en provinciale verkiezingen. Volgens de zegsman van de extremistische islamitische beweging kunnen de instanties weer in het leven worden geroepen als dat in de toekomst nodig zou zijn. Eerder werd het ministerie van Vrouwenzaken al opgeheven.

Het is nog altijd onduidelijk hoe de Taliban Afghanistan willen gaan regeren. Gevreesd wordt dat het land, net als in de periode 1996-2001, een schrikbewind te wachten staat.

Vrouwenrechten ingeperkt

De afgelopen tijd zijn de regels in Afghanistan al veel strenger geworden, vooral voor vrouwen. Zo werd vandaag bekend dat vrouwen zonder hijab niet meer in een auto mogen zitten. Ook mogen vrouwen niet meer alleen langere reizen maken, maar moeten ze van het ministerie van Behoud van Deugd en Bestrijding van Ondeugd begeleid worden door een mannelijk familielid.

Een Taliban-woordvoerder stelde afgelopen zomer dat het islamitische emiraat, zoals Afghanistan nu in Taliban-jargon heet, de veiligheid van iedereen garandeert, dus ook van mensen die tegen de Taliban hebben gevochten of hebben samengewerkt met westerse landen.

De Taliban zijn nu enkele maanden aan de macht. Onlangs sprak Nieuwsuur met Afghanen die nu moeten leven met de dreiging van de soms meedogenloze nieuwe heersers: