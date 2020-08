Drijvend zonnepark Nij Beets losgeraakt door noodweer

Een drijvend zonnepark bij het Friese Nij Beets is vannacht door noodweer losgekomen en deels tegen de wal geslagen. Het is nog niet bekend hoe groot de schade is.

Energiebedrijf GroenLeven, een van de ontwikkelaars van het zonnepark, inventariseert de schade en probeert die zo snel mogelijk te verhelpen. "Ik kan op dit moment wel zeggen dat er geen panelen in het water zijn geraakt", zegt een woordvoerder tegen Omrop Fryslân.

Het park met 33.000 zonnepanelen zat in de laatste bouwfase en was nog niet aangesloten op het net. Komende week zou de tijdelijke verankering worden omgezet in een permanente verankering. Het park zou dan ook in gebruik worden genomen.

Het is niet bekend hoelang het duurt voordat het park energie kan leveren.