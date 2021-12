Van Aert nog een maatje te groot voor sterk teruggekeerde Van der Poel

Mathieu van der Poel heeft zijn rentree in het veld niet kunnen opluisteren met een zege. Met een tweede plaats deed hij het wel zeer verdienstelijk in Dendermonde, waar Wout van Aert na acht rondjes met 49 seconden voorsprong met afstand de beste was.

Voor Van Aert was de overwinning al zijn vierde wereldbekerzege op rij.

Van der Poel kampte intussen met problemen aan zijn rug en later ook zijn knie, waardoor hij zijn rentree op de fiets al had uitgesteld. En Van der Poel kennende, wilde hij zich ook direct laten gelden.

Van der Poel goed weg

Na een prima start vanaf de derde rij meldde Van der Poel zich al snel voorin bij Van Aert en niet veel later hadden de twee zich samen met Toon Aerts van de rest afgescheiden. Een aanval van Van Aert in de vierde van acht ronden mislukte nog, maar in de zesde ronde reed hij alsnog weg.

Van der Poel leek zich in de laatste ronden met een tweede plek te verzoenen, naar omstandigheden een prima resultaat.