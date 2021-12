Kramer nog in de race voor olympisch ticket na goede rit, Roest is zeker na winst

Patrick Roest heeft bij het olympisch kwalificatietoernooi het eerste startbewijs op de 5.000 meter veroverd. Ook Sven Kramer maakt nog kans op deelname aan zijn vijfde Olympische Spelen: de drievoudig olympisch kampioen op de vijf kilometer reed naar de derde tijd en neemt plaats in de wachtkamer. Jorrit Bergsma reed in Heerenveen de tweede tijd en lijkt zich ook op te kunnen maken voor Peking. Ook hij moet net als Kramer afwachten. Roest reed op het belangrijkste moment een uitstekende race; met 6.08,64 bleef hij Bergsma (6.11,14) ruim voor. Kramer was met 6.12,29 ruim een seconde sneller dan zijn ploeggenoot Marcel Bosker, die naast de startbewijzen greep. Voor Kramer was het erop of eronder bij zijn laatste OKT. De 35-jarige schaatser, die sinds 2010 ongeslagen is op de olympische vijf kilometer, wil zijn imposante loopbaan in februari dolgraag afsluiten met een vierde olympische titel op rij op zijn favoriete afstand.

Om daar kans op te blijven maken, moest hij in de topdrie eindigen in Thialf. Kramer ging als eerste van de kanshebbers van start, in de laatste rit voor de dweilpauze. Aan hem de taak om een scherpe tijd neer te zetten. 'Echt alles gegeven' Met nog drie ronden te gaan plaatste Kramer een van zijn ouderwetse versnellingen. "Dit gezicht kennen we van Kramer, dit is de grootmeester op de vijf kilometer", zei commentator Erik van Dijk terwijl Kramer met een verbeten blik tot het gaatje ging. In de laatste twee ronden perste de Fries er alles uit, met nog een knap rondje 28,9 als resultaat. Onder de zware omstandigheden in Heerenveen zette Kramer een goede tijd neer. "Ik heb gewoon echt alles gegeven", zei hij terwijl hij uitpufte op een bankje. Marcel Bosker was de eerste die na de dweil in de buurt kwam van de tijd van Kramer.

Patrick Roest - ANP

In de rit daarna begon Roest meteen sneller dan Kramer. De 26-jarige Roest, dit seizoen de beste Nederlander op de vijf kilometer, reed in de eerste rondjes sneller dan zijn eigen baanrecord. Een nieuw record zat er niet in, maar Roest reed heel stabiel naar een razendsnelle tijd: 6.08,64. Van Marwin Talsma had Kramer na acht rondjes niet meer te vrezen. De Fries, die vooraf werd gezien als een van de outsiders, ging helemaal stuk en werd bijna ingehaald door Roest.

OKT live te volgen bij de NOS Het olympisch kwalificatietoernooi is tot en met donderdag 30 december dagelijks te volgen bij de NOS, via extra uitzendingen van Studio Sport op NPO 1 en een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Het toernooi is ook live te volgen bij Langs de Lijn op NPO Radio 1.

In de slotrit konden alleen Bergsma en Beau Snellink Kramer nog van het podium rijden. Halverwege de rit was Bergsma voor het eerst iets sneller dan Kramer. Ook Snellink dook even onder de tijd van de drievoudig olympisch kampioen, maar in de laatste ronden moest het jonge talent te veel toegeven.

Het OKT duurt nog tot en met donderdag. Bekijk het programma hieronder.

Bergsma en Kramer zullen de matrix van de KNSB de komende dagen nauwlettend in de gaten houden. Bergsma staat als nummer twee elfde op de matrix, Kramer staat als nummer drie veertiende. Er mogen in totaal negen Nederlandse schaatsers naar Peking. Pas wanneer alle afstanden verreden zijn, worden de olympische startbewijzen definitief verdeeld, maar Kramer denkt wel dat hij veilig is. "Zeg nooit nooit, maar ik weet dat ik van waarde voor de ploegenachtervolging ben en dat ik een goede vijf zal rijden. Maar laten we niet op de feiten vooruit lopen." De KNSB heeft ook nog het recht om een schaatser die zich niet individueel geplaatst heeft, toch aan te wijzen voor de ploegenachtervolging of de massastart. Ingewikkeld? Bekijk de uitlegvideo hieronder en lees dit artikel over de matrix.

Olympische matrix: de ingewikkelde route voor een schaatser naar Peking - NOS