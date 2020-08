Poels samen met Landa kopman bij Bahrain-McLaren in Tour de France

Wout Poels gaat de zoals verwacht de Tour de France rijden. De Nederlander is door zijn ploeg Bahrain-McLaren opgenomen in de Tourselectie. Poels was de laatste jaren meesterknecht van onder andere Chris Froome bij Team Ineos, maar bij zijn nieuwe ploeg kan hij meer voor zijn eigen kansen gaan.

Twee kopmannen

De Spanjaard Mikel Landa is samen met Poels kopman. De ploeg bestaat verder uit Pello Bilbao en Rafaell Valls uit Spanje, de Italianen Damiano Caruso en Sonny Colbrelli, de Oostenrijker Marco Haller en Matej Mohoric uit Slovenië.

Opvallende afwezige is Dylan Teuns. De Belg was vorig jaar nog goed voor een etappezege, maar is nu niet geselecteerd. Tegen Sporza zegt hij dat hij ontgoocheld is. "Ik heb vorig jaar een rit gewonnen, wat moet ik nog meer bewijzen om erbij te zijn? Zij denken dat ik niet in vorm ben, terwijl dat echt niet waar is."

CCC gaat voor etappezeges

Ook CCC maakte de Tourselectie vandaag bekend. De Poolse ploeg gaat in Frankrijk voor etappezeges en verschijnt volgende week zaterdag in Nice aan de start met vier renners die al eens een rit in de Tour wisten te winnen: de Rus Ilnoer Zakarin, de Italiaan Matteo Trentin, Greg Van Avermaet uit België en de Duitser Simon Geschke.

Het kwartet wordt bijgestaan door Jan Hirt uit Tsjechië, Jonas Koch uit Duitsland, de Zwitser Michael Schär en de Italiaan Alessandro De Marchi.