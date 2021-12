Limburgse politie zoekt grote ontsnapte katachtige in Herkenbosch

De politie zoekt sinds vanochtend naar een serval in de omgeving van het Midden-Limburgse dorp Herkenbosch. Het van oorsprong Afrikaanse roofdier is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Volgens de politie is het vermiste exemplaar bijna 1 meter hoog.

Het is onduidelijk waar dit exemplaar vandaan komt en wie het is kwijtgeraakt, meldt 1Limburg. Er is een Burgernetbericht verspreid in de hoop de serval te vinden, maar vooralsnog zonder resultaat.

Legaal huisdier

Een serval mag als huisdier worden gehouden, hoewel ze daar volgens de Stichting AAP absoluut niet geschikt voor zijn. De stichting hoopt op een verbod.

"Niet alleen omdat deze dieren scherpe tanden en klauwen hebben waarmee ze mens én dier ernstig kunnen verwonden, maar vooral vanwege de serval zélf." De dieren zouden vaak niet de juiste verzorging krijgen.