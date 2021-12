Brand oppermachtig in Dendermonde, pakt vijfde wereldbekerzege dit seizoen

Lucinda Brand heeft in Dendermonde de twaalfde wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. Het was voor de wereldkampioene veldrijden al de vijfde WB-zege dit seizoen.

Brand was vorig jaar ook al de beste in Dendermonde, waar toen door de regen en blubber amper gefietst kon worden. Ook ditmaal was het door de modder zwaar op het technische parcours met een wasbord, een afdaling in het zand en een aantal lastige bochten en trappen.

Bovendien, Brand kwam aanvankelijk helemaal niet goed weg. "Ik zat een beetje in het gedrang, moest een beetje geduld hebben om de ruimte te krijgen", blikt ze terug op de wedstrijd, waarin ze halverwege de regie in handen nam.

Brand ontsnapt

Brand reed aan het begin van de derde van vijf ronden weg uit een kopgroep van tien en bleef vooruit. Clara Honsinger (VS) kwam nog sterk opzetten, maar werd op 0.04 tweede. "Als het moest, had ik nog wel ergens wat in de tank zitten", aldus Brand.

Er werd in Dendermonde gereden op een leeg complex. Toeschouwers waren uitgerekend vanaf vandaag niet meer welkom, wat werd besloten tijdens een spoedberaad van afgelopen week.