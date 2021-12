Vrouw komt om het leven bij brand in Gelderse Kesteren

Een vrouw die gisteravond zwaargewond raakte bij een woningbrand in Kesteren, is vandaag in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Dat meldt Omroep Gelderland.

Rond 18.05 uur kregen de hulpdiensten een melding van een brand op de benedenverdieping van een woning aan de Koningin Wilhelminalaan.

De brandweer heeft, samen met een buurman, de vrouw uit het huis gehaald, waarna zij met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht.

De hele benedenverdieping van het huis is uitgebrand en volgens de brandweer onbewoonbaar. Een woordvoerder van de politie Oost-Nederland zegt dat er geen sprake is van brandstichting. "Het gaat om een noodlottig ongeval."