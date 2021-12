Eerste marathon op natuurijs in Noordlaren

In Noordlaren wordt vanavond de eerste marathon op natuurijs van het seizoen 2021- 2022 verreden. De competitieleider marathon van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) heeft de ijsdikte opgemeten en de ijsvloer goedgekeurd. Vanwege de coronamaatregelen mag er geen publiek bij de wedstrijden zijn.

De marathon start naar verwachting om 19.00 uur voor de dames, een uur later mogen de mannen rijden. "We pakken nu samen met de ijsvereniging, de KNSB en het gewest de voorbereidingen op. De ijsvloer moet beter worden geprepareerd en we gaan de conditie daarvan goed in de gaten houden", vertelt Willem Hut, namens de KNSB verantwoordelijk voor het marathonschaatsen. "Er moeten dranghekken en pionnen worden geplaatst en kussens voor het geval schaatsers ten val komen. Alles om de wedstrijd zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden."

Het heeft vannacht zo hard gevroren, dat ijsvereniging De Hondsrug een ijsvloer heeft kunnen leggen. Die ging vanochtend open voor leden. Tientallen mensen hebben de ijzers al ondergebonden en rijden rondjes over de buitenbaan. Zij moeten nu de ijsbaan verlaten, zodat de eerste werkzaamheden kunnen starten.

IJsmeester Kars Kroeze, die vanochtend een ijsdikte van 3 centimeter vaststelde, zei in het radioprogramma De Perstribune dat veel leden en vrijwilligers in de startblokken staan om de ijsbaan klaar te maken voor het evenement.

Geen ijsbaan

Afgelopen winter besloot de Noordlarense ijsvereniging vanwege de coronabeperkingen de asfaltbaan niet te besproeien, ook al zou het gaan vriezen. Dat was de eerste keer in bijna twee decennia dat Noordlaren geen ijsbaan had.

In de jaren daarvoor streden meerdere ijsverenigingen in het land traditiegetrouw om wie de eerste marathon op natuurijs zou kunnen houden. Noordlaren had vijf keer eerder de primeur, maar de laatste twee keren ging ijsvereniging IJSCH uit Haaksbergen er met de winst vandoor.