Jumbo-Visma-aanwinst Van Hooydonck gaat Van Aert bijstaan in klassiekers

Wielerploeg Jumbo-Visma heeft Nathan Van Hooydonck aangetrokken. De 24-jarige Belg komt over van CCC en tekent een contract voor twee jaar.

Van Hooydonck krijgt onder meer de taak om Wout van Aert en Mike Teunissen bij te staan in de klassiekers. "Daarnaast komen zijn tijdritcapaciteiten van pas tijdens een ploegentijdrit of in een sprinttrein", aldus sportief directeur Merijn Zeeman.

Nathan Van Hooydonck is een neef van Edwig Van Hooydonck, die in 1989 en 1991 de Ronde van Vlaanderen won.

Edoardo Affini

Eerder al versterkte de Nederlandse WorldTour-formatie zich met de Italiaan Edoardo Affini. Net als Van Hooydonck krijgt de 24-jarige Affini een rol toebedeeld als helper van Van Aert in de klassiekers.

Affini komt over van Mitchelton-Scott, waar hij bezig is aan zijn tweede profjaar. Hij tekende een contract voor drie seizoenen bij Jumbo-Visma.