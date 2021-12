Griekse oud-president en verzetsman Papoulias (92) overleden

De Griekse oud-president Karolos Papoulias, die het land leidde toen de Griekse schuldencrisis uitbrak, is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het kantoor van de huidige president, Aikaterini Sakellaropoulou, bekendgemaakt. Zij prijst Papoulias om zijn grote rol in de strijd tegen de militaire dictatuur in Griekenland (1967-1974).

"Zijn werk voor het nationale verzet en de strijd tegen de dictatuur illustreert zijn aanhoudende toewijding aan de idealen van vrijheid en gerechtigheid, die hij zijn leven lang heeft verdedigd", aldus Sakellaropoulou. Ze roemt ook zijn inzet voor nationale eenheid en sociale cohesie in Griekenland.

Papoulias werd in 2005 verkozen tot president, een functie die hij twee termijnen had tot en met 2015. In die tijd was hij verantwoordelijk voor de gesprekken die in de Griekse schuldencrisis en daaropvolgende eurocrisis leidden tot de formatie van een overgangsregering onder toenmalig premier Papademos.

Papandreou

De destijds al bejaarde president had toen al een lange staat van dienst in de Griekse en internationale politiek. In de Tweede Wereldoorlog maakte hij deel uit van het verzet tegen de Duitse bezetting en tijdens de militaire coup van 1967 in zijn eigen land, toen hij in Duitsland woonde, mobiliseerde hij Grieken in het buitenland tegen de junta.

Na zijn terugkeer in Griekenland in 1974, na de val van het kolonelsregime, stond Papoulias samen met de bekende Griekse politicus en oud-premier Andreas Papandreou aan de wieg van de Panhelleense Socialistische Beweging (PASOK). Namens die partij maakte Papoulias in de jaren 80 en 90 ook deel uit van diens regeringen, als minister van Buitenlandse Zaken. Ook was hij parlementslid.

Als minister haalde hij de banden aan met onder meer Egypte en Turkije en herstelde hij de betrekkingen met Albanië. In die functie had hij ook een grote rol bij de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie, een proces waarin Griekenland grote druk uitoefende om dat voor elkaar te krijgen.

Arafat en Kadhafi

Verder toonde Papoulias zich in 1999 een fel tegenstander van de NAVO-interventie in Kosovo en sprak hij zijn steun uit voor de Servische oud-president Milosevic, die later voor oorlogsmisdaden werd aangeklaagd. Papoulias stond verder bekend om zijn nauwe contacten met leiders in het Midden-Oosten, zoals toenmalig PLO-leider Yasser Arafat en de Libische oud-dictator Kadhafi.

Niet alleen in de Griekse en internationale politiek was Papoulias jarenlang een bekend gezicht. Na een carrière als professioneel volleyballer en kampioen polsstokhoogspringen was hij in de jaren 80 ook enige tijd voorzitter van de nationale sportbond van Griekenland.