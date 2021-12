'PEC-speler Van Wermeskerken werd een hit in Japan na mijn reportage'

"Een kruisbandblessure blijft een regelrechte horrorblessure voor een topsporter, maar hij onderging werkelijk alles met een glimlach. Onder het mom van sterker terugkomen dan ooit. Echt respect. Ik zie hem in gedachten weer op de hometrainer zitten met op de muur de woorden 'winners never quit and quitters never win'. Zo toepasselijk."

Japanse ondertitels

"Een ander aspect dat me is bijgebleven, is zijn behulpzaamheid bij de reportage. Via WeTransfer stuurde hij me talloze foto's en filmpjes toe waaruit ik kon kiezen. Uit zijn telefoon, zijn laptop én uit Japan, waar hij familie in stelling bracht om jeugdfoto's en beelden aan te leveren."

"En nadat de reportage hier in Nederland was uitgezonden, zorgde hij er eigenhandig voor dat er Japanse ondertitels zouden worden geplaatst, zodat hij het met zijn familie en vrienden in Japan kon delen. Sterker nog, het kwam op YouTube terecht en werd daar een hit."