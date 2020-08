Chelsea en Benfica leveren Vitesse en Twente nieuwe huurlingen aan

Broja is een lange aanvaller en international van Albanië. Eerder dit jaar maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht van Chelsea, dat al vaker spelers afstond aan Vitesse in het kader van hun samenwerkinsverband.

"Mason Mount, maar ook Lewis Baker en Dominic Solanke", weet Broja. "Voor mijzelf zie ik Vitesse als de ideale club om vlieguren te maken. Ik wil groeien als speler en als mens. En vooral: veel goals maken. Daar ga ik alles voor geven."

Vitesse versterkte zich eerder deze zomer met Jacob Rasmussen, Maxi Wittek en Loïs Openda.

Twente strikt Nigeriaans international

De speler die Twente huurt, komt van Benfica. Het gaat om de 24-jarige Nigeriaanse verdediger Tyronne Ebuehi, die eerder al voor ADO Den Haag uitkwam. Twente heeft een optie tot koop.