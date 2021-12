Kolder ziet op OKT kansen voor oud-pupil: ‘Kramer is net Verstappen’

Ze kennen elkaar bijna twintig jaar, dus weet hij misschien wel als geen ander waar hij het over heeft. De statistieken mogen aan de vooravond van het OKT dan anders lijken uit te wijzen, Peter Kolder weet wel beter. Onderschat nóóit een 35-jarige Fries op schaatsen. "En al helemaal niet wanneer die Sven Kramer heet." Oud? Versleten? Afgeschreven? "Hij is tot onverwachte dingen in staat. Zeker wanneer hij de mogelijkheid heeft gehad zijn eigen route naar een belangrijke wedstijd uit te stippelen", zegt Kolder. Vertrouwen uit verrassend WK-zilver Kijk maar naar de recente geschiedenis, zegt de man die in 2003 als coach van Jong Oranje zowel Kramer als Ireen Wüst in zijn ploeg zag ontbolsteren. Naar de WK afstanden in 2020. "In de aanloop naar dat WK trok hij ook zijn eigen plan. Ging-ie zich in Calgary bijna in zijn eentje voorbereiden." Ofschoon bijna niemand in zijn kansen geloofde, bleef Kramer toen met een tijd van 6.04,91 slechts een halve seconde verwijderd van de wereldtitel en eindigde hij als tweede achter Ted-Jan Bloemen. Kolder heeft er maar één woord voor: "Bizar." Bekijk hieronder de samenvatting van de 5.000m op het WK in 2020:

Bloemen is Kramer en tegenvallende Roest te snel af op 5.000 meter - NOS

Kramers ene jaar is het andere niet, zo leert volgens Kolder bovendien de geschiedenis. "In 2017 reed hij tijdens de WK afstanden in Pyeongchang echt héél hard. Twaalf maanden later ging het op de Olympische Spelen een stuk minder, al won hij daar wel de 5.000 meter. En dat is natuurlijk niet zo gek." Dat lichaam, altijd maar dat vermaledijde lichaam, wil de bondscoach van KNSB Talent TeamNL maar zegen. De tijden van het plukken van de lusten liggen na bijna twee decennia topsport achter de man die met 6.03,32 sinds 2007 nationaal recordhouder is op 'de vijf'. Nu zijn er voor Kramer vooral de lasten, zegt Kolder. "Een lijf waarvan week in, week uit het uiterste wordt gevraagd, is aan slijtage onderhevig. Daar valt niets aan te doen. In zijn kop kan Sven nog heel erg veel, dat hebben we de laatste jaren een paar keer gezien. Hij heeft alleen zijn lichaam niet meer zo onder controle als in zijn beste jaren."

Sven Kramer, eerder dit seizoen - ANP

"Dat zijn zaken waar je als schaatser met zoveel dienstjaren achter je naam nu eenmaal tegenaan loopt. De momenten waarop je je goed voelt, worden steeds zeldzamer. Maar voor hetzelfde geldt vallen alle puzzelstukjes goed tijdens het OKT." "Voor iemand met zijn kwaliteiten hoeft het lichaam alleen maar goed genoeg te zijn. De vorm van de dag wordt voor Sven zondag belangrijker dan ooit. Hij moet vertrouwen op zijn lichaam en alle voorzichtigheid laten varen." Alternatieve route na teleurstelling Polen In de aanloop naar zijn vijfde en laatste OKT volgde Kramer noodgedwongen opnieuw een alternatieve marsroute. Negende werd hij, in de B-groep nog wel, op de 5.000 meter van de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. En dus veegde Kramer zijn wedstrijdkalender schoon. Hij reed twee marathons bij wijze van duurtraining en zocht vervolgens samen met ploeggenoten Chris Huizinga en Beau Snelling de idyllische buitenbaan van Collabo op voor een laatste trainingskamp.

Sven Kramer - NOS

"Ik snap heel goed dat Sven de resterende wereldbekers heeft laten schieten", zegt Kolder. "Zeker indachtig zijn eigen verhaal dat hij, na die operatie aan zijn rug van medio mei dit jaar, normaliter pas ergens eind december min of meer volledig hersteld moet zijn van die ingreep." Kolder kijkt vooral verder dan die ene vijf kilometer op het Poolse werkijs. In de slagschaduw van dat optreden in de B-groep zag hij hoe Kramer tijdens de eerste internationale wedstrijd van het seizoen nog altijd van onschatbare waarde was op de ploegachtervolging. "Hij is de wegkapitein. En niemand anders." 'Met Kramer sta je 1-0 voor' Schaatsers die met Kramer de acht ronden mogen rijden, zijn volgens Kolder bevoorrechte mensen. "Met hem in de ploeg sta je bij voorbaat al met 1-0 voor. Je hoeft met hem erbij alleen maar je ding te doen." "Die gast is zó ervaren. Sven schakelt, de rest rijdt mee. Hij regelt het allemaal wel. Sven heeft alles in de gaten, in de ruimste zin van het woord. Of hij nu op het ijs staat of ernaast, hij weet alles en ziet alles."

Begin november: Kramer leidt de achtervolgingsploeg in Tomaszów - ANP

Bijkomend pluspunt, volgens Kolder: "Als een van de weinigen is hij daarnaast in staat om tijdens een race te schakelen. Hoezeer hij ook in de verzuring rijdt, hij kan altijd rekenen en weet waar en wanneer hij met welke snelheid moet versnellen." "In dat opzicht valt hij te vergelijken met iemand als Max Verstappen. Die rijdt in een raceauto met een snelheid van 300 kilometer per uur op een bocht af en kan zelfs dan nog over de boordradio communiceren. Zo helder kan Sven ook nog denken tijdens een maximale inspanning. Als ik zulke dingen zie, vraag ik me altijd af hoe zoiets in 's hemelsnaam mogelijk is." Kramer hoeft in Kolders optiek dus niet te wanhopen wanneer hij zondag op het OKT de 5.000 meter niet op zijn naam schrijft en zodoende naast rechtstreekse kwalificatie voor Peking 2022 grijpt. "Het zou me logisch lijken dat bondscoach Jan Coopmans de naam van Sven heeft genoteerd op zijn geheime lijstje. Dat hij deel uitmaakt van de drie schaatsers die volgens hem het ideale trio voor de ploegachtervolging vormen en zodoende wellicht een aanwijsplaats kunnen krijgen." Laat hij het in managementjargon zeggen. "Jan Coopmans is tijdens het OKT voor Sven Kramer de black box."

OKT live te volgen bij de NOS Het olympisch kwalificatietoernooi is vanaf zondag 26 december tot en met donderdag 30 december dagelijks te volgen bij de NOS via radio, televisie en internet. In extra uitzendingen van Studio Sport op NPO 1 en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app zijn alle afstanden en reacties van begin tot eind te zien. Bekijk hieronder het programma van het OKT per dag. Lees hier het artikel over de matrix die bepaalt welke schaatsers naar Peking mogen.

Tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf wordt duidelijk welke schaatsers in februari mogen gaan strijden om olympisch goud. Maar hoe werkt het toernooi eigenlijk? En wat is de matrix? Dat leggen we uit.