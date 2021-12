Kersttoespraak van koning trekt ruim anderhalf miljoen kijkers

De kersttoespraak van koning Willem-Alexander heeft ruim anderhalf miljoen kijkers getrokken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De koning riep op tot verbinding in gepolariseerde tijden en sprak voor het eerst in zijn kerstspeech over klimaatverandering.

De toespraak werd uitgezonden op de zenders van de publieke omroep, RTL 4, RTL Z en bij SBS6. De meeste mensen keken via NPO 1 om 12.59 uur (740.000). Naar de herhaling op dezelfde zender keken later op de middag nog eens 508.000 mensen.

Op NPO 2 werd de toespraak uitgezonden met gebarentolk. Daar keken 199.000 mensen naar. Op de zenders van RTL werd de toespraak in totaal 88.000 keer gekeken, op SBS 6 keken 67.000 mensen.

De volledige zes minuten durende toespraak zie je hier: