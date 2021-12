Wekdienst 26/12: Nederland viert Tweede Kerstdag • Strengere maatregelen in België

Goedemorgen! Vandaag viert Nederland Tweede Kerstdag, wederom met coronamaatregelen. En België sluit onder meer bioscopen en theaters vanwege corona.

De dag begint droog met wat zon, maar in de middag raakt het op steeds meer plaatsen bewolkt. In het uiterste zuiden volgt wat lichte regen of motregen. Vanavond kan op meer plaatsen wat regen vallen. Later vanavond en vannacht volgt in het noordoosten ijzel. De komende dagen blijft het tamelijk grijs met af en toe regen. De temperaturen gaan flink omhoog.