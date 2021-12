Initiatief kerken: doneer compensatie energie aan mensen die krap zitten

Inmiddels zijn er veel meer kerken in het land met dit soort acties bezig, zoals ook in deze kerk in Apeldoorn:

"Het was een spontane gedachte", zegt Kest Jelsma, predikant in Ommen. "Toen de overheid bekendmaakte 400 euro energiecompensatie te geven via een belastingverlaging, waren er direct geluiden van mensen die zeiden dat ze het niet nodig hadden. Daarom heb ik hier in de gemeente andere kerken benaderd om hier wat mee te doen."

Het idee begon bij een kerk in Ommen: laat mensen die het extra overheidsgeld voor energie niet nodig hebben, dat doneren aan mensen die het wél goed kunnen gebruiken. Inmiddels hebben zich meerdere kerken in Nederland zich aangesloten bij het initiatief.

In Ommen kunnen mensen dat geld storten in een fonds. De eerste donaties stromen daar nu binnen. "Dat komt bijvoorbeeld van mensen die overwinteren in een ver land en dus geen last hebben van de hoge energiekosten", zegt Jelsma. Het geld gaat vanaf januari naar mensen met lage inkomens in de vorm van supermarktbonnen, om problemen met de Belastingdienst te vermijden.

Ook in Apeldoorn besloten supermarkten mee te doen aan de actie. "We zitten in een volksbuurt in Apeldoorn en hier is best wat armoede", zegt Wouter van de Bunt, eigenaar van een Jumbo. "Er zijn dus een hoop mensen die wat extra's kunnen gebruiken. Met de kerstgedachte in het achterhoofd is dit een mooi initiatief."

Hoe de actie in Apeldoorn verder wordt uitgerold, moet nog worden beslist. "We denken eraan om mensen wat extra spullen te geven als ze bij ons spullen komen kopen", zegt Van de Bunt. "Of we hogen de waardebon nog wat."