Zeker zeven doden bij aanslag in Congo

In het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen bij een aanslag. Dat gebeurde in de stad Beni. Volgens een woordvoerder van de regering gaat het om een zelfmoordaanslag. Na de explosie vluchtte een menigte uit het centrum van de stad en waren er veel geweerschoten te horen.

De aanslag was bij de ingang van een restaurant, waar dertig mensen Kerst aan het vieren waren. De politie kon de aanslagpleger verhinderen het restaurant binnen te gaan, maar hij blies zichzelf buiten op.

Volgens burgemeester Narcisse Muteba Kashale zijn zeker twee van de dodelijke slachtoffers kinderen. De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis, zegt hij. "Het onderzoek naar wie er verantwoordelijk is voor deze aanslag is bezig", laat hij weten aan persbureau AP.

Terreur

De aanslag vond plaats in een gebied waarvan bekend is dat er islamitische extremisten actief zijn. De stad is regelmatig doelwit geweest van de Allied Democratic Forces, een terreurorganisatie die oorspronkelijk uit Uganda komt.

In juni werd echter een aanslag gepleegd die werd opgeëist door een organisatie gelinkt aan IS. De lokale terreurtak zei dat een zelfmoordterrorist destijds christenen als doelwit had. Onder meer een katholieke kerk en een bar werden getroffen.

Bij die aanslag kwam alleen de aanslagpleger om. Wel vielen er gewonden.