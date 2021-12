Schaap doodgeschoten na veroorzaken ongelukken op autoweg in Friesland

Op de N31 bij de Friese plaats Opeinde heeft een schaap een ongeluk veroorzaakt. Een auto en een busje kwamen op de weg met elkaar in botsing, doordat er het dier op de rijbaan liep.

Het busje kwam op zijn kant terecht, maar de bestuurder en de passagier raakten niet dusdanig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten, meldt Omrop Fryslân.

Even later bleek het dier opnieuw op de weg te lopen, waardoor automobilisten weer schrokken. Een agent heeft het schaap uiteindelijk doodgeschoten om meer ongelukken te voorkomen. Het dier is later opgehaald en afgevoerd.