KNMI waarschuwt voor kou in het noorden en voor ijzel

Verder waarschuwt het KNMI voor ijzel, regen die bevriest zodra deze de grond heeft bereikt. Die waarschuwing geldt dan voor het grootste deel van het land. Alleen voor Limburg, Noord-Brabant en Zeeland is er geen waarschuwing van kracht.

Volgens de ANWB zijn voorzorgsmaatregelen noodzakelijk vanwege de kou. De organisatie adviseert mensen onder meer om voldoende brandstof mee te nemen, want zolang de motor kan draaien kan de auto verwarmd worden. Verder wordt het meenemen van goed afsluitende warme kleding aangeraden.

Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege een lage gevoelstemperatuur in het noorden. De waarschuwing geldt vanaf 23.00 uur voor de provincies Friesland en Groningen. Het weerinstituut waarschuwt voor gevoelstemperaturen van -15 à -16 graden, waardoor mensen onderkoeld kunnen raken.

Volgens het weerinstituut is er vanaf halverwege de ochtend net ten noorden van de grote rivieren plaatselijk kans op gladheid door ijzel. De grootste kans op gladde rijomstandigheden is er vanavond in het noorden. Het KNMI zegt dat de gladheid daar tot maandagochtend kan aanhouden.

Het weerinstituut adviseert mensen om hun rijgedrag aan te passen en weerberichten goed in de gaten te houden. "Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder of gevaar ondervinden", waarschuwt het KNMI.