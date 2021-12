Code geel voor kou ingetrokken, ijzel pas vanavond verwacht

De gevoelstemperatuur lag aan het begin van de ochtend in het noordoosten lager dan -13. De echte temperatuur was daar toen -7 graden.

In Friesland en Drenthe gold vanochtend code geel vanwege een lage gevoelstemperatuur. Het weerinstituut waarschuwde voor gevoelstemperaturen van -15 graden, waardoor mensen onderkoeld konden raken. Ook was er daardoor kans op koudeletsel, zei het KNMI, dat adviseerde om goede en gelaagde kleding te dragen.

Volgens de ANWB zijn vanwege de lage gevoelstemperatuur voorzorgsmaatregelen noodzakelijk. De verkeersorganisatie adviseert automobilisten onder meer om voldoende brandstof mee te nemen, want zolang de motor kan draaien kan de auto verwarmd worden. Verder wordt het meenemen van goed afsluitende warme kleding aangeraden.

IJzel

Later op de dag geldt in vijf provincies code geel; dan vanwege mogelijke ijzel, regen die bevriest zodra deze de grond heeft bereikt. Die waarschuwing geldt in Gelderland en Flevoland vanaf 18.00 uur, in noordelijker gelegen provincies pas later.

Aanvankelijk was ook code geel afgegeven voor Utrecht en Noord-Holland, maar die waarschuwing is ingetrokken.