Vulkaanuitbarsting La Palma officieel ten einde 'beste kerstcadeau'

De vulkaanuitbarsting op La Palma is na ruim drie maanden officieel voorbij. Met 85 dagen en 8 uur was het de langste uitbarsting op het Canarische eiland in mensenheugenis.

De Cumbre Vieja was van 19 september tot 13 december actief. Sindsdien zijn er tien dagen lang geen nieuwe lavastromen gezien of aardschokken gemeten en dus zijn vulkanologen er nu zeker van dat de uitbarsting afgelopen is.

Wel hebben de autoriteiten gewaarschuwd dat de vulkaan onberekenbaar is. Het zou dus zou kunnen dat die plots weer actief wordt. Ook stoot de vulkaan nog altijd giftige gassen uit.

"Dit is het beste kerstcadeau", twitterde de Spaanse premier Sanchéz. Hij zegt te zullen samenwerken met de eilandbewoners bij het herstellen van de schade.

Spoor van vernieling

De gevolgen van de uitbarsting zijn enorm. Lavastromen hebben een spoor van vernieling over het eiland getrokken. Duizenden mensen moesten hun huizen uit. Een kleine 3000 woningen en andere gebouwen zijn verwoest. De kosten van de ramp worden op 900 miljoen euro geschat.

Bij de uitbarsting kwam één persoon om het leven: een 70-jarige man die even naar zijn huis was teruggekeerd kwam om toen het gebouw instortte.

De directeur van het vulkanologisch instituut op de eilandengroep wil niet van vreugde spreken over het einde van de uitbarsting. "Het is meer een emotionele opluchting. En hoop. We kunnen ons nu helemaal op de herstelwerkzaamheden richten."

Correspondent Rop Zoutberg keerde drie maanden na de uitbarsting van de vulkaan op La Palma terug naar het eiland.