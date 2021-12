Herinneringen aan het OKT: 'Je twee keer niet plaatsen, dat moet een trauma zijn'

"Deze wissel staat voor mij symbool voor het feit dat toeval soms ook een rol speelt op het OKT. Nauta had echt hinder van die kruising, maar omdat het ergens halverwege de rit gebeurde, betekende dit dat ze ook wist dat het geen enkele zin had om protest in te dienen om over te mogen rijden. Daarvoor was de geleverde inspanning in de reguliere race te groot geweest."

"Tijdens die drie kilometer reed ik uiteindelijk drie honderdsten sneller dan Nauta. Het is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen, maar het is niet ondenkbaar dat ik er uitgerekend door die wissel in slaagde me te plaatsten voor Sotsji."

"Ik denk nog weleens aan dat moment. Het zal je maar gebeuren. Vier jaar lang train je keihard om je te kunnen plaatsen voor de Spelen. En dan overkomt je zoiets."

Tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf wordt duidelijk welke schaatsers in februari mogen gaan strijden om olympisch goud. Maar hoe werkt het toernooi eigenlijk? En wat is de matrix? Dat leggen we uit.