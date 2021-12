Koning in kersttoespraak: aanpakken klimaatverandering en pandemie kan ons verhaal zijn

Koning Willem-Alexander roept op tot verbintenis in gepolariseerde tijden en heeft voor het eerst in zijn kersttoespraak gewezen op de klimaatverandering. "Die hebben we zelf gecreëerd en daarvan ondervinden we nu aan den lijve de gevolgen."

In de toespraak zei hij niets over de keren dat hij en zijn gezin in opspraak kwamen omdat ze de coronaregels niet goed naleefden.

Opvallend was dat hij begon met de Bijbel, waarvan dit jaar een nieuwe vertaling uitkwam. Volgens hem geeft het kerstverhaal mensen steeds weer troost en moed, "ook nu deze Kerst noodgedwongen zoveel soberder en stiller is dan we hoopten".

Toeslagenaffaire en rellen

Hij legde verder veel nadruk op de vele persoonlijke verhalen die hij het afgelopen jaar hoorde van Nederlanders die het moeilijk hebben. Van slachtoffers van toeslagenaffaire en zorgverleners tot agenten en hulpverleners die bekogeld werden met stenen bij de rellen in Rotterdam.

De koning wees op de bereidheid van jong en oud om te werken aan oplossingen voor problemen als de coronapandemie en de opwarming van het klimaat. "Daar samen iets aan doen (....) ook dat kan een deel van ons verhaal zijn. Ook al liggen de standpunten ver uit elkaar: we moeten blijven samenleven. De invloed van ieder van ons is groter dan we vaak denken."